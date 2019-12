Colonel Jean Bertrand Bocandé, directeur de l’administration pénitentiaire : « Transformer la Mac de Ziguinchor en maison d’arrêt qui se chargera d’accueillir les détenus provisoires »

« Ce sera une occasion de revisiter la situation de la Mac de Ziguinchor qui a quelques problèmes de surpopulation. Partant de là, on a envisagé des solutions parmi lesquelles : l’extension de la Mac de Bignona qui pourra accueillir les détenus condamnés à des peines correctionnelles et de transformer la Mac de Ziguinchor en maison d’arrêt qui se chargera d’accueillir les détenus provisoires. »



« Demain nous aurons l’inauguration du centre de réinsertion qui répond à une grande orientation de la direction de l’administration pénitentiaire. Nous sommes convaincus que pendant la détention, l’aspect réinsertion est fondamental. C’est préparer nos pensionnaires à retrouver une nouvelle vie. Plus de 90% des détenus ont un métier. Les approches psychologiques et morales sont

importantes pour les détenus ».



« Pour participer aux activités de réinsertion organisées par l’inspection régionale de l’administration pénitentiaire de Ziguinchor. Nous venons d’assister à la première phase des activités qui est la tenue d’un match de football entre les détenus et le personnel surveillant de la maison d’arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor. Ce sont les détenus qui ont gagné sur le score de 1 but à zéro...»