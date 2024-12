Colombie : ouverture d'une ambassade au Sénégal

La Colombie vient d'ouvrir son ambassade au Sénégal, la deuxième du genre en Afrique de l'Ouest. Dakar et Bogota vont travailler au plan bilatéral pour influencer la coopération au niveau multilatéral. Cette nouvelle ambassade va non seulement raffermir les liens entre les deux pays, mais aussi constituer un pont pour relier les rives de l'Afrique et de l'Amérique latine. La cérémonie d'ouverture s'est faite en présence du ministre des Forces armées.