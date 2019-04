Colobane : Un trafiquant de félins aux arrêts

Après les trois peaux de léopard saisies à Kédougou par les agents des Parcs nationaux, il y a quelques jours, c’est au tour des trafiquants de Dakar de se frotter aux lois qui régissent le commerce illégal de faune au Sénégal. Mardi dernier, les agents de la Direction des Parcs nationaux, appuyés par les éléments de la Sûreté Urbaine de Dakar et de Eagle Sénégal, ont interpellé à Colobane un présumé trafiquant de grands félins en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de trois peaux de tête de lion mâle et femelle, de nombreux os de lion très prisés et recherchés dans le commerce illégal de médecine traditionnelle chinoise et africaine, ainsi que des pieds d’oryctéropes, de vautours, de Rupel, d’oryx, de gazelles, des espèces en danger critique d’extinction au Sénégal et toutes annexées à la Cites ainsi que d’autres animaux intégralement et/ou partiellement protégés. Le prévenu est actuellement entendu dans les locaux du Commissariat central de Dakar.