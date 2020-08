Colobane : Les services du ministère de l'urbanisme lancent l'opération de désencombrement de la zone industrielle.

Le directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique, Oumar Ba, et les différents services compétents du ministère de l'urbanisme et de l'hygiène publique ont procédé à l'opération de désencombrement de la zone industrielle de Colobane.

Cette opération qui a été précédée par une visite guidée dans la zone, a permis de constater l'état d'encombrement dans lequel est plongée cette partie de Colobane.

L'objectif de cette opération selon toujours le directeur général du cadre de vie, c'est d'élargir la voie publique pour assurer la fluidité du transport dans la zone industrielle afin d'assurer l'attractivité.

L'opération qui a mobilisé d'importants moyens, durera au moins quatre jours pour désencombrer totalement la voie publique...