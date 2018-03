Collusion avec l’ennemi et attaques contre ses camarades : Les actes d’Aminata Angélique Manga qui intriguent ses camarades

Aminata Angélique Manga roule t-elle pour ses propres intérêts ? C’est en tout cas la question que semble se poser ses camarades de parti à Ziguinchor. En conférence de presse cet après midi, ces derniers se sont offusqués des attaques de son chef de cabinet contre le coordinateur du parti dans cette région, à l’heure de l’appel à l’union.

« Depuis son entrée politique à l'Apr suite à son départ de la génération du concret Aminata Angélique Manga ne cesse de poser des actes qui prêtent à confusion, n’hésitant pas à s’organiser pour affaiblir le camp présidentiel. Le dernier en date est la sortie de son chef de cabinet, Mamadou Ba, qui s’est attaqué à Benoit Sambou, l’accusant d'avoir corrompu des responsables de l’opposition et notamment de l’UCS pour qu’ils rejoignent l’Apr. Cette sortie est tout de même surprenante, puisque le combat politique suppose le renforcement des bases de son parti au détriment de l’opposition. Nous nous attendions donc à un meilleur accueil de la part de quelqu’un qui est supposé travailler pour la massification de l’Apr et pour la réélection au premier tour du Président Macky Sall » a déclaré Ousmane Ba responsable politique à Niaguis.

Selon lui et ses camardes, le ministre Aminata Angélique Manga a un autre projet, renforçant la conviction de ceux qui la soupçonnent de rouler, en réalité, pour Abdoulaye Baldé. « Au lieu de se réjouir du ralliement à l’APR de grands responsables de l’opposition et de l’UCS, Aminata et son équipe s’en offusquent jusqu’à faire une sortie médiatique contre le Président Benoit Sambou, là où le camp du maire Abdoulaye Baldé rase les murs » s’étonne t’il.

Déjà en 2014, a-t-il rappelé, lors des élections locales, « Angélique Manga avait trahi ses camarades de Benno Bokk Yakaar pour aller diriger une liste concurrente et accentuer la défaite de la liste conduite par Benoit Sambou et Doudou Ka ».

Autre incongruité politique, lors des élections des Hauts Conseillers pour les Collectivités territoriales (HCCT), l’ancienne directrice de l’ANRAC avait soutenu ouvertement la liste d’Abdoulaye Baldé au détriment de la liste dissidente de l’UCS, dirigée par le Conseiller municipal Boubacar Gassama et la 6e adjointe au Maire, Ndèye Seynabou Sadio, dira t’il toujours au chapitre des rappels. Aminata Angélique Manga avait alors, dira Mamadou Ba, « reçu les remerciements publics de Abdoulaye Baldé qui avait conscience qu’il venait d’échapper à l’humiliation. Il se dit cependant qu’elle avait négocié son appui à Baldé contre la promesse de ce dernier de soutenir sa candidature à la mairie de Ziguinchor en 2019 ».

Autre élément troublant, poursuivra t’il, l’implication passive d’Aminata Angélique Manga dans la campagne des dernières élections législatives du 30 juillet 2017 à Ziguinchor. « Sa nomination dans le gouvernement avait été mal vécue par les responsables de l’APR et de la Coalition Benno Bokk Yakaar qui avaient pratiquement tous boycotté l’accueil que les partisans de la ministre de l’Économie solidaire avaient organisé pour remercier le Président de la République ».

Aujourd’hui encore, le ministre snobe ses camarades de parti et a même récemment refusé de participer à la rencontre initiée par Mamadou Barry et à laquelle ont pris part Benoit Sambou , Innocence Ntab Ndiaye, Ansou Sané, Ibrahima Mendy et Doudou Ka avec pour but de taire les divergences et de travailler à créer un cadre d’action unitaire pour la réélection au premier tour du Président Macky Sall. Vu la proximité entre les élections locales et la présidentielle de 2019 et compte tenu des ambitions de Aminata Angélique Manga à s’installer dans le fauteuil de Maire de Ziguinchor avec l’aide de son ancien patron de la « Génération du Concret », Abdoulaye Baldé, les conférenciers de dire « douter de son réel engagement pour la réélection du Président Macky Sall au premier tour ». Pour finir ils ont demandé au Président Macky Sall de bien surveiller « son ministre », au comportement douteux.