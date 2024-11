Colloque International du CHEDS : environ 200 participants attendus pour répondre aux défis de la souveraineté et de la sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel

En prélude du colloque international du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité, une conférence de presse a été organisée ce vendredi 21 novembre 2024. En effet, ce colloque entre en droite ligne des recommandations formulées l’année dernière et les défis sécuritaires prégnants dans la sous-région ouest-africaine et au Sahel. Avec comme thème, « Souverainetés et sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel : pour des solutions durables », ce colloque vise à analyser les diverses formes de souveraineté des États en Afrique de l’Ouest et au Sahel, à proposer des solutions durables pouvant permettre de les concilier avec les impératifs de coopération et de sécurité collective sous-régionales.

Selon le professeur Saliou Ndiaye, coordonnateur de la commission scientifique, la souveraineté est vue sous plusieurs angles. Mais de leur côté, il s’agira de demander aux différents experts d’horizons différents car la souveraineté entendue comme la qualité de puissance d’un État qui ne connaît aucune puissance supérieure à la sienne », repose sur une base clairement absolutiste qui exclut les interventions des autres pays dans les affaires intérieures.

Ce colloque qui durera deux jours (26 au 27 novembre) se fera en 6 ateliers parmi lesquels, il y’aura une conférence introductive sur la notion de souveraineté et de sécurité, la scission entre la CEDEAO et trois de ses États membres, initiateurs de l’Alliance des États du Sahel (AES), le terrorisme et l’extrémisme violent, l’immigration, le foncier et le changement climatique. Le colloque international 2024 du CHEDS regroupe environ deux cents (200) participants, dont des décideurs, civils et militaires, des experts et des chercheurs venant de tous les continents. Il est également ouvert au secteur privé, aux organismes d’étude et de recherche, au monde des arts et de la culture.

À l’issue de ce colloque des conclusions seront faites et le CHEDS fera des recommandations aux autorités gouvernementales pour des solutions durables sur la souveraineté et la sécurité.