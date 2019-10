Collision : 34 blessés dont deux cas graves dans l’accident de Saint Louis

Un accident d’une rare violence s’est produit hier, non loin de l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, plus précisément en face de la direction générale de la Saed. C’était vers 11 heures. En effet, un bus (horaire) en provenance de Ndiandane est entré en collision avec un véhicule 4X4 de la Saed informe "l'As" Le bilan est de trente-quatre (34) blessés dont deux (2) dans un état très grave. Pour les blessés, les cas les plus sérieux ont été acheminés aux urgences de l’hôpital de Saint-Louis.