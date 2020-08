Collectivités territoriales : Le ministre Oumar Guèye dresse la revue 2020/2021 et lance les perspectives.

Le ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire a procédé ce matin à la revue annuelle sur le bilan et les réalisations de ce qui a été déroulé dans le département.



Le ministre Oumar Guèye a présidé la rencontre qui s'est déroulée en visioconférence à cause de la pandémie à coronavirus. Les services du ministère ont ainsi assisté à cette réunion, de même que les autres acteurs et partenaires affiliés pour, qu'après la revue, des initiatives et perspectives soient envisagées dans le futur.



Avec tout le travail abattu par le ministère, Oumar Guèye tient à remercier les directions générales, celles nationales, les agences ainsi que toute l'administration du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire pour avoir mis la main à la pâte, pour réussir la mission qui leur a été assignée par le président de la République.



Le ministre notera les efforts dans le cadre de la numérisation des états civils au Sénégal. À la fin du déroulement de la revue annuelle, des perspectives ont été dégagées pour voir, l'année prochaine, comment engager le programme pour une meilleure finalisation de tous les projets.