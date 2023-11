Collectivités Territoriales : les membres du CCT de l'UEMOA à l'école de la capacitation dans l'innovation pour un développement territorial maîtrisé

Le séminaire d’immersion au profit des membres du Conseil des Collectivités territoriales de l’Uemoa s'est ouvert ce vendredi 03 novembre 2023. Présidée par le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires , Modou Diagne Fada, la rencontre a été une occasion pour les membres du CCT de l'UEMOA d'avoir une meilleure connaissance de l’UEMOA et comprendre les attentes vis-à-vis du Conseil des Collectivités Territoriales afin d’assurer une véritable participation et contribution de tous à la réalisation des objectifs d’intégration et de développement de l’Union.



Lors de son allocution, Modou Diagne Fada a tenu a adressé ses félicitations à la Commission de l’UEMOA qui a facilité le renouvellement des instances du Conseil des Collectivités Territoriales de l’Uemoa.



(Cct-Uemoa) lors de l’Assemblée



Générale qui s’est tenue les 21 et 22 août 2023 à Abidjan. " En décidant de réunir ce panel d’expertise, la Commission de l’UEMOA et le Conseil des Collectivités Territoriales ont, en ligne de mire, une seule attente : réussir le pari qu’impose le développement territorial afin de mieux appréhender les enjeux et défis à relever par les collectivités territoriales des Etats et de l’Union sur tous les aspects liés au développement, avec l’appui constant des Partenaires Techniques et Financiers", a-t-il fait savoir.



Il ajoute : " le Gouvernement Sénégalais avec ses nombreuses initiatives dans le domaine du développement local, en ce qui le concerne, a une claire conscience du rôle important que jouent les collectivités territoriales dans la promotion du développement économique et social à l’échelle locale, nationale et internationale".





A en croire le ministre des Collectivités territoriales, les résultats permettront d’assurer le succès des actions de développement en cours au niveau communautaire. Ainsi, il réaffirme ici, une fois de plus, notre engagement à ne ménager aucun effort pour soutenir pleinement la Commission de l’Uemoa et le Cct/Uemoa dans leurs nobles missions.





Pour sa part, le nouveau Président du Conseil des Collectivités Territoriales de l’Uemoa Oumar Ba a fait savoir que les acteurs visent un CCT capable d’innovations dans son organisation et son fonctionnement, dans la mobilisation de ressources, dans la conception et la mise en œuvre de projets et de programmes pertinents de nature à pouvoir relever les défis qui interpellent la communauté. "Tout compte fait, nous voulons un CCT en mesure de répondre avec efficacité aux attentes clairement exprimées par les Etats et la Commission. Notre communauté est fortement secouée par des crises de toute sorte qui ont pour nom, entre autres, insécurité, émigration clandestine, chômage insécurité alimentaire et sanitaire etc", a-t-il mentionné avant de souligner qu'il demeure convaincu que les collectivités territoriales, fortes de leurs spécificités et de leur proximité avec les populations peuvent jouer un rôle décisif à côté des autorités dans la prise en charge de ces questions qui handicapent durablement l’épanouissement de nos populations.