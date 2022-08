Collecte des ordures : Les concessionnaires réclament plus de 10 milliards FCFA à l'État, une audience avec le président Macky Sall est demandée...

Les transporteurs réunis au sein du collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal ont crié leur ras-le-bol face à la situation qu'ils traversent depuis plusieurs mois.

Au cours de leur point de presse qui s'est déroulé mercredi après-midi au niveau de la chambre de commerce de Dakar, ils ont réclamé le paiement de la dette de l’État du Sénégal à leur endroit, estimée à plus de 10 milliards de FCFA. Un montant qui prend en compte l’année 2021 et celle en cours avec plusieurs mois d'arriérés.

« L’État nous doit un montant astronomique ! La facture s'élève à des milliards. C’est un fait inédit si on tient compte de l'ampleur de la dette », a dénoncé Ndongo Fall, le coordonnateur des concessionnaires du nettoiement. D'après Boubacar Diallo, un des membres du collectif, si ladite situation perdure, le risque est que les transporteurs cessent toutes les activités de ramassage des ordures à cause du manque de fonds avec des charges d'exploitation intenables (gestion du parc automobile, paiement des fournisseurs, etc.)

Les concessionnaires ont par ailleurs dénoncé le mode de paiement de la dette avec des tranches qui leur sont versées sous forme de pourcentage (entre 18 et 20% de la dette) sans aucune facturation. À cela s’ajoutent les lenteurs et les tracasseries qui, selon eux, sont récurrentes, notamment au niveau du trésor national. Toutes choses qui font qu’ils ont solennellement interpellé le président Macky Sall pour une audience dans les meilleurs délais...