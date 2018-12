Collecte de parrainage : L'APR Côte d’Ivoire en rang dispersé

L’Alliance pour la République de Côte d’Ivoire va sacrifier à la traditionnelle remise au coordinateur national pour l’APR Aminata Touré, des fiches de parrainage collectées au pays de la Lagune. Seulement en Côte d’Ivoire, la crise interne qui secoue la mouvance présidentielle continue de plus belle et le parrainage a davantage cristallisé les positions figées des uns et des autres. Deux tendances se heurtent sur le terrain politique. Il s’agit d’un côté, du groupe du consul Abdou Karim Basse, du coordinateur de l’Apr Dame Faye et du groupe de Tidiane Samba Ly.

Un troisième front s’est invité dans le parrainage avec l’honorable député Saïbatou Aw et ses partisans.

Chacun est allé de son côté pour collecter des signatures au bénéfice du candidat de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall. La descente sur le terrain fut âpre pour toutes les tendances. Les trois pôles sont actuellement à Dakar pour le dépôt des fiches de parrainage prévu normalement ce Jeudi. Il risque des étincelles...