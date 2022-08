Collecte de données : le commerçant Mbaye Diop tombe avec 3.500 caisses vides qu’il utilisait pour appâter les clients en produits halieutiques.

Domicilié à Pikine, Mbaye Diop a été attrait ce jeudi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre du délit de collecte de données personnelles. En effet, le prévenu a été poursuivi par une société privée reconnue dans la commercialisation de produits halieutiques. L’entreprise reproche au mis en cause d’avoir utilisé son logo sur 3.500 cartons vides destinés à leurrer les clients évoluant dans la vente de produits halieutiques.







Interpellé sur les accusations, le prévenu, devant la barre du tribunal, a continué à alimenter le flou dans cette affaire.



« Je ne sais pas pourquoi on me poursuit. Vous venez de m’apprendre que je suis poursuivi pour collecte de données personnelles », a expliqué le prévenu sexagénaire.







Bénéficiant de trois (3) retours de parquet et d'un renvoi pour comparution de la partie civile, la défense a voulu que le jugement se tienne malgré la décision du juge de vouloir renvoyer l’affaire à une nouvelle date. La défense qui a rappelé les faits a mis à profit l’état de santé dégradant du mis en cause.



« Au fait, mon client est une personne âgée arrêtée depuis le début du mois et dont l’état de santé est fragile. Mbaye s’attend simplement à ce qu’on vide son dossier car il souffre en prison et que sa santé est incompatible avec l’incarcération. Regardez-le Madame, le juge, il ne se sent pas bien. Il est diabétique », a souligné l’avocat de Mbaye Diop. Le conseil a aussi précisé que le prévenu n’est pas propriétaire des 3.500 caisses vides trouvées dans son magasin.