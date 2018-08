Collecte Parrainage : le PUR et "Daj Depp" lancent la machine

A deux jours du début de la collecte des signatures pour le parrainage, une certaine opposition est plus que jamais sur une position de refus. Cependant, le Parti de l’Unité et du Rassemblement, de même que le mouvement « "Daj Dëpp", se disent confiants pour réussir cette collecte. Des moyens techniques, financiers et humains vont être déployés pour avoir, en toute transparence et dans la légalité, les signatures demandées.