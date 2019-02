Colère des travailleurs de l'AIBD : « L'intimidation ne passera pas! »

En effet, depuis plus d'un mois, les travailleurs de l'intersyndicale de Limak/AIBD/Summa (Las) courent toujours derrière la satisfaction de leurs revendications. Ils ont fait face à la presse pour interpeller la hiérarchie, le ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Maïmouna Ndoye Seck. Pire, signale le coordinateur de l'intersyndicale des travailleurs de Las, Serigne Moustapha Gaye, " le conseil d'orientation de l'Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) a supprimé les primes de bons résultats des ex travailleurs de l'ADS. " Et de poursuivre : " L'intimidation du directeur de l'Agence des Aéroports du Sénégal, Pape Maël Diop ne passera pas... "