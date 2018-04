Cojer de Guédiawaye : Mamadou Yaya Ba attaqué par ses camarades de parti

LES AMBITIONS UTOPIQUES DE MAMADOU YAYA BA



A force de vouloir coûte que coûte nager dans une illusion puérile de toute puissance générationnelle, on finit par se noyer.



Le leadership ne se décrète pas en politique, avec une bande minoritaire d’énergumènes en mal de représentative par la calomnie, les biceps et la casse. Il se construit patiemment avec une majorité par des initiatives et actions innovantes citoyennes.



Le Forum du 07 Avril 2018 était l’occasion pour la Jeunesse de Wakhinane Nimzatt de se retrouver pour communier ensemble et échanger sur les opportunités qu’offrent certains services de l’Etat sur les voies et moyens d’accès aux financements.



A travers ce FORUM CITOYEN, des Jeunes consciencieux de devoir, ambitieux et unis pour construire ensemble un destin commun, leur épanouissement dans une Commune de Wakhinane Nimzatt prospère et dans un pays émergent le Sénégal, ont voulu démontrer que la vie politique peut être différente c’est-à-dire plus inclusive et transparente, plus généreuse et solidaire, plus attentive et juste.



Tirant les enseignements du forum initié par Aliou DIA, Papa Aliou DIASSE, Pape Ibrahima SALL, Ibrahima DRAME, Mamadou FALL dit Pape Mama et Mor SEYE dit Pape SEYE les Jeunes d’horizons divers félicitent et encouragent le Maire Racine TALLA à persévérer dans cette voie et par la même occasion affichent leur détermination à l’accompagner dans sa mission de faire réélire le Président Macky SALL AU 1 er tour le 24 Février 2019.



Aliou DIA COJER WAKHINANE NIMZATT