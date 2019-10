Coïncidence Coupe du monde des clubs et CAN 2021, Aliou Cissé reste dubitatif : " C'est un gros problème... "

La première édition de la Coupe du monde des clubs à 24 équipes est prévue du 17 juin au 4 juillet en Chine. Une date qui devrait coïncider avec la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021.) Et, ladite programmation fait déjà polémique dans le monde du football. Justement lors de la conférence de presse de ce jeudi 31 octobre dont le prétexte était la publication de la liste des joueurs qui devront disputer les première et deuxième journées des éliminatoires de la CAN 2021 (Sénégal - Congo le 13, Eswatini - Sénégal le 17 novembre.) Aliou Cissé s'est prononcé sur le sujet en ces termes : «On s'est battu pour avoir la CAN au mois de juin... C'est un gros problème», selon le technicien sénégalais qui avoue partager les mêmes préoccupations que l'ancien coach des Lions Claude Leroy qui parlait d'un potentiel préjudice énorme pour l'avenir de la CAN...