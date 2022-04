Coïncidence Carême / Ramadan : « la coïncidence des deux mois bénis est un miracle de Dieu qui va nous permettre de savoir qu’il n'y a qu'un seul Dieu dans ce monde » (Abbé Alphonse Biram Ndour)

Après plus de 20 jours de carême pour la communauté chrétienne, la communauté musulmane démarre son mois béni, appelé Ramadan. Cette année, au Sénégal, les chrétiens et les musulmans vont partager un mois sacré pour les deux religions.



En effet, depuis plus d’une cinquantaine d'années, les mois bénis des chrétiens et des musulmans ne coïncident pas. Au Sénégal, malgré la diversité des religions, la cohésion sociale entre les deux religions est à saluer. Cette coïncidence pousse beaucoup de fidèles à apprécier davantage les œuvres de Dieu.



« La coïncidence des deux mois bénis est un miracle de Dieu qui va nous permettre de savoir qu’il n'y a qu'un seul Dieu dans ce monde », a déclaré le curé de la paroisse Saint Paul de Grand Yoff, l'Abbé Alphonse Biram Ndour...