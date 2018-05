Coincé à l'aéroport, un soldat assiste à la naissance de sa fille en pleurant

Alors qu'elle attendait son vol en retard pour rentrer chez elle dans le Mississippi, Tracy Dover a capturé une scène bouleversante à l'aéroport de Dallas au Texas. Loin de sa famille, un soldat a assisté à l'accouchement de sa femme en vidéo grâce à FaceTime.



"Il était en train de pleurer et ça nous a brisé le coeur. On lui a donné un peu d'espace. Et quand on a entendu le bébé pleurer, on s'est tous réjouis pour lui. Je voulais partager ceci parce que j'aimerais qu'on n'oublie jamais ce que nos soldats font pour nous, tous les jours, et leurs sacrifices", a indiqué Tracy sur Facebook.



Une autre voyageuse a filmé le jeune soldat, qui s'appelle Brooks Lindsey. Sur le site de MS News, il a confié: "Tout le monde m'a félicité quand je suis monté dans l'avion." Sa fille Millie est née le vendredi 4 mai. Pas de regrets de son côté car si son vol était parti à l'heure, il aurait sûrement raté l'accouchement. "C'était un mal pour un bien, et maintenant j'ai une chouette histoire à lui raconter."