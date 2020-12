Cohabitation police et presse : Vers une harmonisation de la collaboration

La Police nationale a tenu, ce mercredi 23 décembre 2020, une rencontre avec les journalistes pour discuter sur leurs relations et comment les harmoniser. « Pour pouvoir communiquer avec la population nous sommes obligés d’avoir une collaboration saine, franche avec la presse. Il s’agit, aujourd’hui, de jeter les jalons d’une entente avec le bureau des relations publiques et le médias », a fait savoir le chef du bureau des relations publiques, le Commissaire Mohamed Guèye. Qui durant cette rencontre, a procédé à la présentation des différentes composantes de la Police pour permettre aux journalistes d’avoir une meilleure maitrise des missions de la Police nationale.







Le commissaire Guèye s’est aussi expliqué sur la communication de la Police, les tracasseries, la vidéo surveillance instaurée au niveau de la capitale et sur l’étendue du territoire national, entre autre points abordés.