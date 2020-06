Cœur de Ville de Kaolack : La DSCOS envoie à Serigne Mboup une sommation d’arrêt des travaux de construction d'un terrain de football... La direction apporte des précisions.

Dans le communiqué de la la brigade zonale de Kaolack de la direction de la surveillance, du contrôle et de l'occupation du Sol (DSCOS), les soldats du foncier ont mentionné ceci : " Suite à notre demande de contrôle en date du 09 juin 2020 à Kaolack, il nous a été donné de constater que vous êtes en train de réaliser des travaux de construction d'un terrain de football dans l'enceinte de "Cœur de Ville" sans autorisation de construire..."



Poursuivant, la DSCOS a rappelé au représentant de cette infrastructure du nom de Cheikh Tidiane Thiam, destinataire de cette sommation, les dispositions de la loi. "Nous portons à votre connaissance que vous êtes passible des sanctions prévues par la loi 2008-43 du 20 Août 2008 portant code de l'urbanisme..." Et d'exiger sans délai l’arrêt des travaux. "En vertu des dispositions de la loi précitée, nous vous ordonnons d'arrêter immédiatement les travaux en cours jusqu'à l'obtention d'une autorisation de construire approuvée. Au cas où cette sommation ne serait pas respectée, nous nous verrons dans l'obligation d'appliquer à votre encontre les mesures prévues par les textes en vigueur".



Pour sa part, la direction du "Cœur de Ville" qui a prévu de tenir prochainement un point de presse, a cas même tenu à préciser que ces travaux constituent un aménagement où une murette de 80 cm a été érigée et un gazon synthétique installé dans une surface destinée à un mini-terrain de football (aire de jeux).



Nous y reviendrons...