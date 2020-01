Code gazier / La loi votée majoritairement par les députés : « Ce que renferme ce nouveau code...» (Mouhamadou M. Cissé)

Ce lundi, les parlementaires se sont penchés sur le vote du projet de loi portant code gazier. Le ministre du Pétrole et des Energies, après avoir écouté les députés, a étalé l’intérêt de ce nouveau code dans la réglementation des hydrocarbures. En passant par le régime des licences et concessions, Mouhamadou Makhtar Cissé a également souligné le sens de la réforme de ce code qui stipule comme le prévoit l’article 25, alinéa 1 de la constitution qui veut que « les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration des conditions de vie ».

De ce fait, le ministre du Pétrole et des Energies de souligner l’importance du code pétrolier et de la loi relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures et que les décrets d’applications relatifs seront bientôt signés. Concernant le réseau de distribution des gazoducs, le ministre dira qu’il appartient au Sénégal. En plus, il indiquera, dans le domaine de la régulation que « le sens de la réforme se lira dans ce que le régulateur du secteur de l’énergie se manifeste et se charge d’étudier les dossiers, de fixer les prix, mais laissant une marge de l’attribution à l’Etat, car étant sa compétence ».