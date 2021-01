Code de la presse : le conseil des ministres adopte le projet de décret relatif aux avantages et obligations attachés aux statuts d’entreprises de presse

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret relatif aux avantages et obligations attachés aux statuts d’entreprises de presse. Il a examiné et adopté aussi le projet de décret fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Fonds d’Appui et Développement de la Presse. Le président de la République avait pour rappel lors du grand entretien dû à la presse nationale suite à son adresse à la Nation du 31 Décembre demandé au ministre de la Culture et de la Communication de préparer le texte d’application du décret portant code de la presse.