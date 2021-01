Code de la presse : Le président annonce sa promulgation le 06 janvier prochain.

La question du code de la presse s’est invitée dans le grand entretien du chef de l’État avec la presse nationale suite à son adresse à la Nation. Le président de la République, séance tenante, suite à la question d’un journaliste demandera au ministre de la Culture et de la Communication de préparer le texte d’application du décret portant code de la presse.



« Il faut que la presse soit rationalisée. Je vous assure qu’au premier conseil des ministres du mois de janvier, le décret du code de la presse sera signé. J'instruis le ministre de la Culture et de la Communication de préparer le texte du décret d’application parce que tout est fin prêt », annonce le président de la République. « À partir de là, les cartes seront claires sur les vrais identités du journaliste. Il faut qu’on régule le secteur et nous allons en discuter pour éviter les dangers », a fait savoir le président de la République.