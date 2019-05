Code de la presse : Le PR rassure sur la signature des décrets d'application

Le Sénégal mérite une distinction sur la liberté de la presse, a soutenu le président de la République, à l'occasion de la remise des cahiers de doléances, au palais présidentiel.



Il faisait allusion au classement du Sénégal à la 49ème place du rapport de Reporters Sans Frontières rendu public, le 18 avril dernier.

Répondant aux interpellations du Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (Sympics) sur les difficultés que rencontrent des journalistes et des entreprises de presse, il a tenu à rassurer.

Macky Sall a instruit les ministres en charge de la communication et du travail à accélérer le processus afin de permettre la signature des décrets d'application du code de la presse adopté il y a 2 ans.



Dans le même ordre d'idées, il a invité les acteurs à réguler le secteur.