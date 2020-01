Code Gazier/ Cheikh A. Bara Dolly, inquièt : « C'est un code précipité... »

Le ministre du pétrole et des énergies est présentement au niveau de l'assemblée nationale pour le vote du projet de loi sur le code gazier. Pour le parlementaire de Bokk Gis Gis, « ce projet de loi devait être bien étudié et surtout avec les parlementaires qui doivent en savoir plus ». Le parlementaire posera également une question au ministre sur l'avenir gazier à l'horizon 2025.

Cheikh Abdou Bara Dolly demandera aussi au ministre de veiller sur l'expertise des disposants de contrat dans le domaine du gaz.

Il est notamment important, pour les parlementaires de mener des échanges constant sur ces ressources importantes...