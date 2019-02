Cocasseries à Bambey : Mor Ngom tient à « se coller » à Macky, Mimi Touré lui cède la place.

Lors du meeting du candidat Macky Sall à Bambey, nos caméras placées juste en face de la scène n’ont pas raté une cocasserie protocolaire. L’ancien ministre Mor Ngom, originaire du département, tenait vaille que vaille à coller sa chaise à celle de Macky Sall, compte non tenu du protocole. De pied ferme et le visage fermé, il n’a pas bougé de son siège, nonobstant les remarques des agents préposés au protocole. Mimi Touré arrivée après lui avec la délégation de Macky Sall, a juste pris le siège suivant avec un petit sourire qui en disait long. Mor Ngom, maire de Ndangalma qui se définit comme « l’ami du Président », visiblement tenait à ne laisser personne s’interposer entre lui et son ami-candidat...