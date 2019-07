Cocaïne saisie au Port Autonome de Dakar : incinération de la drogue demain (Communiqué Douanes)

La Douane sénégalaise va procéder ce samedi 27 juillet 2019 à 8H 30mn à l’incinération d’une importante quantité de cocaïne avec le concours technique des Ciments du Sahel, zone industrielle de Kirène, Route de Mbour.

L’opération sera co-présidée par les Ministres des Forces Armées, des Finances et du Budget, de l’Intérieur et de la Justice. Le CEMGA, le Haut Com GEN, le Général Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, le DGPN, le Directeur général du Port Autonome de Dakar, le Directeur général du COSEC, le PDG des Ciments du Sahel et d’autres invités de marque assisteront à l’opération.