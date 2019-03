Cocaïne saisie à Bissau : Voici le camion immatriculé à Thiès dans lequel étaient cachés les 800 kg de drogue.

Alors que l’enquête suit son cours dans l’affaire de la cargaison de drogue dure saisie à Bissau, Dakaractu s'est procuré les photos du camion immatriculé à Thiès et dans lequel était caché la substance illicite par devers des sacs de 30 kg. Il s’agit d’un camion frigorifique immatriculé TH-5158-K qui est entré vide sur le territoire Bissau-guinéen.

Les 800 kg de cocaïne qui y ont été chargés ne l’ont été qu’à Bissau et devaient être transportés au Mali. Mais la police judiciaire bissau-guinéenne a agi à temps et découvert le pot aux roses.

Dans le même temps, quatre suspects, dont un Sénégalais, deux Nigériens et un Bissau-guinéen sont mis aux arrêts. Un conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale nigérienne a été arrêté et placé en détention préventive. Nous y reviendrons...