Cocaïne saisie à Bissau : La drogue est incinérée, le rôle du Sénégalais arrêté identifié

La grosse quantité de drogue saisie samedi dernier à Bissau par la police judiciaire suite à une enquête de plusieurs semaines, a été incinérée le jeudi 14 mars en présence du Premier ministre Aristide Gomes. La police des polices, Interpol et des représentants des Nations unies ont aussi assisté à la cérémonie.



Le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement de combattre le trafic de drogue pour “défendre les institutions et la République”. Pour Aristide Gomes, il y va aussi de l’attractivité de la Guinée Bissau.



Du côté de l’enquête, nous sommes en mesure de révéler que le Sénégalais figurant dans le lot des quatre suspects arrêtés dans cette affaire n’est personne d’autre que le chauffeur du camion affrété par les narco-trafiquants pour transporter la drogue au Mali.



Acheminée par voie maritime à Bissau, la cocaïne a été cachée dans des sacs de 30 kg, à leur tour dissimulés dans des emballages noirs au fond d’un camion frigorifique immatriculé à Thiès, au Sénégal.



Les investigations de Dakaractu ont révélé que la plaque TH 5158 K posée sur le camion était authentique et qu’elle a été enregistrée par un nommé A. Sène, trois jours avant le démantèlement du réseau.



De nos recoupements, il est cependant ressorti que la voiture au nom de laquelle la plaque a été enregistrée est une Mercedes Benz tandis que le camion immobilisé à Bissau est ...Renault.



Dans cette affaire, un conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale nigérienne a été cueilli et placé en détention tout comme un autre nigérien et un Bissau-Guinéen. Pour l’heure, il est difficile de dire si Aqmi, cité au début par la police judiciaire bissau-guinéenne, est lié à ce trafic de stupéfiants.