Coalitions de l’opposition : Thierno Alassane Sall pas signataire!

Les mouvements au sein des coalitions récemment annoncées dans l’opposition continuent de se produire de plus en plus. Après le désistement de Bougane Guèye de la coalition Yewwi Askan Wi, c’est au tour de Thierno Alassane Sall de la République des valeurs qui avait été annoncé par la dernière coalition de se retirer.



C’est à travers un communiqué que l’ancien ministre de l’énergie le fera savoir : "La République des Valeurs ne se reconnaît pas dans les alliances au niveau national. En conséquence, elle ne signera pas la charte de la coalition nouvellement annoncée. Notre option de toujours a été de construire un vrai pôle alternatif ancré sur l'éthique et la citoyenneté », informe la RV.



Le parti reste ouvert à tous les Sénégalais, mouvements citoyens et forces politiques qui s'opposent résolument au régime actuel, pour une refondation de la République.



Face à cette situation, la République des Valeurs a informé que très prochainement, elle fera savoir les modalités de sa participation aux élections départementales et communales...