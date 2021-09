Coalition de l’opposition : Les termes du contrat qui régissent «Yeewi Askan Wii» annoncés par Moussa Tine.

C’est Moussa Tine qui a lu la charte de la résolution qui constitue le fondement de la coalition de l’opposition qu’incarnent les responsables.



Revenant sur les péripéties de la mise en place de cette coalition, il révèle que « neuf mois de discussions, de négociations à l’initiative de Khalifa Ababacar Sall. À partir d’aujourd’hui, mais un bloc pour l’intérêt du Sénégal. Le Sénégal d’aujourd’hui vaut tous les sacrifices. Nous ne sommes pas dans des calculs politiciens. Ousmane Sonko a pris le relais pendant l’absence de Khalifa Sall pour la mise en place de cette coalition. Ils ont fait le travail ensemble et ont rencontré tous les leaders. Les quatre partis avaient cinq représentants dans les négociations. Nous avons conscience des défis à venir. Et nous avons discuté sur ces bases. Faire un bloc unique et faire face à Macky Sall. Il est allé voir tous les leaders. Cette démarche a été faite dans la plus grande discrétion. C’est pour des commodités de négociations que nous avons choisi quatre partis pour les négociations, mais la coalition est ouverte à tout le monde », fera-t-il savoir.



« Si nous allons à l’assemblée avec notre coalition, il y aura une autre façon de gouverner. Toutes les revendications portées depuis les indépendances seront remises sur la table », promet Mr Tine.