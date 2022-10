Coalition Yewwi Askan Wi : Serigne Moustapha Sy réaffirme son ancrage sans réserve…

Pour les analystes et acteurs politiques qui prédisent l’éclatement de la coalition Yewwi Askan avant la présidentielle de 2022, qu’ils prennent encore leur mal en patience. C’est du moins ce que l’on peut dire avec la dernière sortie du président du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Serigne Moustapha Sy, membre à part entière de la coalition Yewwi Askan Wi. Le religieux qui accueillait la délégation de ladite coalition aux champs de courses, réaffirme son ancrage dans la coalition, cela jusqu’à ce qu’elle arrive à sa fin, celle de conquérir le pouvoir. « Je salue les représentants de la coalition Yewwi Askan Wi ici présents. Je veux dire Khalifa Sall, accompagné de Sonko, Sokhna Aida Mbodj et notre camarade Cheikh Tidiane Youm, ainsi que toute la délégation. Soyez la bienvenue.



J’avais demandé qu’ils soient installés ici à mes côtés parce que nous partageons la même coalition et cela est irrévocable, jusqu’à ce que nous arrivions à nos fins. Mais puisque l’espace est limité, Serigne les a installés en bas parce qu’il évite d’installer les uns en haut et les autres en bas. Je m’engage à vous accompagner jusqu’à ce que Dieu fasse que nous décrochons ce que nous devons décrocher s’il plaît au bon Dieu », renseigne le président du PUR, non moins guide religieux. Une déclaration qui semble lever une autre équivoque, celle de la participation ou non du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) à la prochaine présidentielle de 2024…