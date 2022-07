Coalition Natangué Askan Wi : Mbaye Niasse pour une forte présence des jeunes dans les instances de prise de décisions.

Le plus jeune investi de la coalition Natangué Askan Wi sur la liste nationale, a adressé un message aux jeunes en ce onzième jour de campagne électorale. Mbaye Niass, habitant à Yeumbeul a lancé un appel à la responsabilité des jeunes. Il les invite ainsi, à la prise de conscience de leur importance dans la marche de la nation.



« Nous jeunes, devons marquer cette assemblée nationale par une forte présence. Il faut que nous nous distinguions d’abord par le savoir et la discipline pour mieux s’outiller et faire face aux besoins des populations », dira ainsi le jeune investi qui espère voir les jeunes dans les instances de prise de décisions.



Pour le jeune Mbaye Niass, le seul gage de développement passe nécessairement par les jeunes. C’est d’ailleurs pour cette raison que le candidat salue encore cette option du leader de sa coalition, Mohamed Diallo qui mise bien sur les compétences des jeunes qui peuvent apporter le changement à l’Assemblée.