Coalition JOTNA : Le Pastef de Ousmane Sonko largue les amarres...

La coalition Jotna qui avait conduit le candidat Ousmane Sonko à la présidentielle du 24 Février dernier est-elle au bord de l'explosion?



En tout cas, les derniers développements le laisseraient croire. Après le départ de Boubacar Camara, leader du parti Jengu, c'est au tour des patriotes du parti Pastef de Ousmane Sonko de claquer les portes de la coalition JOTNA.

Dans un communiqué rendu public, Patef informe sa décision de se retirer de la coalition. "PASTEF - LES PATRIOTES a pris la décision de se retirer de la coalition JOTNA conformément aux dispositions de l’article 10 du Code de conduite du 14 Juillet 2019, modifié", lit-on dans le communiqué.



Cependant, Ousmane Sonko et camarades disent rester ouverts à toute offre de fusion avec toutes les parties prenantes de la coalition. "PASTEF-LES-PATRIOTES reste ouvert à une collaboration plus souple et sans contrainte avec les autres parties prenantes ; PASTEF-LES PATRIOTES réaffirme son ouverture à l’examen des possibilités de coalition à l’approche de toutes échéances électorales", renseigne toujours le même communiqué.