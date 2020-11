Coalition JOTNA : Après Pastef, la plateforme Avenir Sénégal Bi Nu Beug quitte la coalition.

Pastef les Patriotes n'est pas le seul parti à avoir annonce son départ de la coalition Jotna. Dans un communiqué rendu public, Avenir Sénégal Bi Nu Beug annonce son retrait de la coalition.



"À la suite de la présidentielle de Février 2019, la plateforme politique Avenir Sénégal Bi Nu Beug avait décidé, librement, de s'engager avec d'autres partis et mouvements politiques, dans la construction d'une coalition politique dénommée Jotna. Tenant compte des événements qui ont marqué l'espace politique récemment, ainsi que les mutations en cours au sein de la dite coalition, le secrétariat politique national de la plateforme a décidé de cesser toute activité dans la coalition Jotna à compter de ce lundi 09 Novembre 2020", informent Cheikh Tidiane Dièye et ses camarades.



Cependant, la plateforme réaffirme son engagement à œuvrer inlassablement pour le renouvellement du personnel et des pratiques politiques en fondant son action sur la compétence, sur l'intégrité, le patriotisme, le culte de l'intérêt général entre autres valeurs", renseigne toujours le même communiqué...