Coalition Idy 2019 : Le Fsd-Bj de Cheikh Bamba Dièye reste dans l'opposition pour une alternance crédible.

Dans un communiqué qui nous est parvenu, le Fsd-Bj du député Cheikh Bamba Dièye se démarque de la décision du président du Rewmi qu'il a soutenu lors de la présidentielle de 2019. Cheikh Bamba Dièye surpris par le ralliement de son candidat en 2019, à la mouvance présidentielle, précise que le Fsd-Bj est une formation de l'opposition par conviction et par choix.



Ancré dans l'opposition, le Fsd-Bj continuera d'oeuvrer pour l'avènement d'une alternance crédible qui gommera à jamais les pratiques d'un autre âge qui ont fini de décrédibiliser la classe politique, lit-on dans le document.



Le secrétaire général du Fsd- Bj, signataire du communiqué, rappelle qu'en 2019, de manière souveraine, "nous avions appelé à voter pour le candidat Idrissa Seck dans la continuité de notre engagement à servir le Sénégal. Cette coalition électorale a vécu le temps d'une élection".



Cependant, la présidentielle bouclée, le partie de l'ancien ministre des Collectivités locales note que depuis, la formation politique "a repris le cours normal de ses activités avec l'autonomie et la liberté de ton qui caractérisent le FSD-BJ. Les partis politiques sont des entités souveraines et libres de leurs décisions. Nous prenons acte des derniers rebondissements dans le landerneau politique".