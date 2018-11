Coalition Benno Bokk Yakaar : Fatick obtient 76.339 parrainages.

Le département de Fatick vient de dépasser son objectif global avec 76.339 parrainages de citoyens en faveur du Candidat Macky SALL aux élections présidentielles du 24 Février 2018.

Ce résultat a été possible grâce à l'engagement de tous les responsables politiques qui se sont mobilisés pour réussir le pari du parrainage.

La Coalition Benno Bokk Yakaar de Fatick salue l'engagement et l’apport de tous les responsables politiques qui ont été déterminant dans le processus de collecte des parrainages, en vue de l'atteinte de l'objectif global.

La Coalition félicite aussi tous les responsables de toutes les communes qui se sont investis sur le terrain avec conviction et engagement dans l’unité pour convaincre les électeurs de parrainer le candidat Macky SALL.

Toutes les communes ont largement contribué à l'atteinte du taux (100,18%) du département de Fatick et ont collecté des signatures de fidèles citoyens

qui sont prêts à réélire leur candidat, Monsieur Macky SALL, dès le premier tour des élections présidentielles du 24 Février 2018.

Par rapport au maximum de parrainages requis globalement pour un candidat à l'élection présidentielle qui est fixé à 66.820, soit 1% du fichier électoral, le département de Fatick a collecté pour Macky SALL 9.519 signatures de plus, soit 114,25%.

Globalement l’objectif étant atteint, la coalition compte poursuivre le travail sur le terrain afin de collecter davantage de parrainages pour réaliser les 80.000 signatures.

Par ailleurs, des fiches de parrainages sont en circulation sur le terrain et seront acheminées au niveau du Coordonnateur départemental, après le congrès d’investiture du 1er décembre 2018.

Fait à Dakar, le 28/11/2018.

Le Coordonnateur Départemental de Fatick Coalition Benno Bokk Yakaar Monsieur Mbagnick NDIAYE