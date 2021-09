Coalition Benno Bokk Yaakaar commune de Grand Yoff : résolution des responsables locaux de la coalition

Le samedi 05 septembre 2021 s’est réunie à l’hôtel Mamoune de la VDN, la conférence des responsables locaux de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar de la commune de Grand Yoff à l’effet de réfléchir et échanger sur les prochaines élections territoriales.

La conférence a salué la forte mobilisation des responsables et s’est particulièrement réjouie de leur détermination et de leur ferme engagement à consolider tous les acquis électoraux de la coalition.

Analysant la situation politique locale et considérant le poids démographique et électoral de Grand Yoff ainsi que sa position stratégique,

Conscients des enjeux spécifiques de ces élections pour la coalition Benoo Bokk Yaakaar et mesurant toute la portée de l’appel du président de la coalition à la mobilisation de tous les militants,

Considérant par ailleurs, le principe de la démarche unitaire comme un élément fondamental dans la réalisation des objectifs électoraux,

Les responsables locaux des partis et mouvements de la coalition marquent leur totale adhésion aux valeurs et principes d’unité, de discipline et de solidarité comme recommandé par les Autorités de Benoo et s’engagent sans réserve :

- A créer les conditions d’une dynamique unitaire forte, à s’impliquer davantage dans la consolidation de cette cohésion pour aller ensemble aux élections locales, et à élargir la coalition à d’autres organisations politiques et de la société civile,

- A renforcer toutes les stratégies de mobilisation à la base, dans les quartiers, dans les associations et organisations socioprofessionnelles et particulièrement au niveau des jeunes et des femmes.

- A privilégier et encourager le sens de l’intérêt général et cultiver l’esprit de solidarité et le consensus dans toutes les concertations de la coalition.

Fait à Dakar, le 04 septembre 2021

Les Responsables locaux de BBY

AFP/PIT/LD/APR/PS/RND/UDES-R/ REWMI/RTAS/UCS/URD/PEJS/RSD-TDS/BCG/FR/MSU