Le président de la grande coalition "Geum Sa Bop", Boygane Guèye Dany, a annoncé ce 7 septembre, le retrait définitif de ladite organisation politique de la coalition de l'opposition "Yewwi Askan Wi". Cette sortie fait suite à la décision de rejet de sa réserve par la conférence des leaders de la coalition "Yewwi Askan Wi".



Dans une conférence de presse, tenue en début de soirée, l'opposant est revenu plus largement sur les points de divergence tels les symboles, le comité d'arbitrage, les investitures entre autres, il a dénoncé une démarche cavalière des initiateurs de la coalition.



"Sur les 21 signataires de la charte, personne n'avait une idée de la dénomination de la coalition ("Yewwi Askan Wi"). Seuls 2 ont pris la décision (...) Grande a été ma surprise quand Khalifa Sall me retorque qu'il n'y a pas de signature avec réserve", a déclaré le patron du Groupe D-médias affirmant ainsi se battre pour une question de principes.



"Dorénavant, la grande coalition Gueum sa Bopp ne fait plus partie de "Yeewi Askan Wi". (...) Nous comptons aller aux élections territoriales sous notre bannière (...) Je n'ai qu'un objectif, à savoir que Macky Sall et ses sbires dégagent", a expliqué Bougane Guèye Dany.