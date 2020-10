Clôture deuxième session ordinaire du Cese : 15 recommandations formulées dans un rapport pour l'amélioration du système de santé au Sénégal

Le Conseil Économique, Social et Environnemental a clôturé sa deuxième session ordinaire de l'année 2020 avec des recommandations fortes pour un système de santé plus résilient capable de faire face à des pandémies de la nature de celle de la Covid 2019 informe une note brève de l’Institution. Ouverte le 15 Septembre dernier, la session a été clôturée aujourd’hui avec la production d’un rapport d'avis examiné en séance plénière et voté à l’unanimité des conseillers présents à la visio conférence. Ces derniers ont ainsi plaidé pour le relèvement des plateaux techniques des hôpitaux pour les aider à faire face à d'éventuelles épidémies mais aussi au renforcement des actes préventifs pour permettre à notre pays de faire face efficacement aux autres épidémies.



Pour rappel, la clôture de la 2ème session ordinaire de l'année 2020 vient parachever une série d'auditions des experts et spécialistes ainsi que des visites de terrain. « La pandémie de la Covid 2019 a pris de court tous les pays obligés de compter sur eux-mêmes. Un système de santé résilient passe par un investissement massif dans le secteur de la santé pour doter les Ministères concernés des moyens nécessaires. Aussi le Cese plaide pour le remboursement des dettes dues aux hôpitaux et autres établissements de santé. Les conseillers du Cese ont aussi demandé le parachèvement en urgence de la carte sanitaire et des réformes dans le secteur des Comités de développement sanitaire pour mieux les préparer à exercer leurs missions. De meme, les conseillers invitent à l'exploration des mécanismes de financement innovants dans le domaine de la santé. Ils encouragent l'exécutif au vote d'une loi sur le mécénat pour un soutien massif au secteur de la santé et le privé national à s'impliquer dans le financement », lit-on dans la note.Pour rappel, la clôture de la 2ème session ordinaire de l'année 2020 vient parachever une série d'auditions des experts et spécialistes ainsi que des visites de terrain.