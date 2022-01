Clôture de la campagne électorale : Le Dr Malick Diop satisfait, loue les mérites de son candidat, Abdoulaye Diouf Sarr.

Le Dr Malick Diop, directeur de Campagne de la coalition BBY à Dakar, par ailleurs, 3ème sur la liste majoritaire de la ville et tête de la liste proportionnelle à Fann / Point-E s’est entretenu, ce 20 janvier, avec Dakaractu pour tirer le bilan des activités de la grande alliance présidentielle dans la capitale dakaroise.



Le conseiller du candidat de la coalition, Abdoulaye Diouf Sarr est revenu sur l’intérêt et la particularité de leur campagne avec plus d’éclairage sur le programme proposé aux dakarois.



Le responsable politique n’a pas omis de commenter la sortie du candidat de Yewwi Askan Wi (YAW), Barthélémy Dias et de ses camarades accusant la coalition BBY de concocter des résultats préfabriqués.