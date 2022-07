Clôture de la campagne : « Dimanche, allez voter dans la discipline, la détermination et le sérieux pour assurer à l’inter coalition Yaw - Wallu, une écrasante majorité » (Barthélémy Dias)

Barthélémy Dias plaide la cause des pêcheurs et promet une loi contre le bradage des produits halieutiques une fois que l’opposition aura la majorité aux élections législatives du 31 juillet.



« Si Dieu nous donne la victoire, dimanche, les pêcheurs seront prioritaires dans la recherche de gain en mer avant les étrangers », a déclaré la tête de liste départementale de Yewwi Askan Wi. Il s’est également prononcé sur le foncier pour accuser le régime de gestion nébuleuse à Dakar.



« Voyez ce que Macky Sall a fait de l’assiette foncière de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Allez regarder ce qu’il a fait des terres du hangar de l’ancienne piste, c’est votre propriété. Nous avons décidé de donner ces terres à la Sicap et à l'Ohlm pour développer des logements sociaux avec des locations ventes en faveur des sénégalais qui peinent de plus en plus avec le loyer », a promis le maire de Dakar en cas de triomphe de l’opposition aux élections de dimanche prochain.



Il a invité les populations de Hann Bel Air, Maristes et Yarakh à aller massivement accomplir leur devoir citoyen, le jour du scrutin, dans la discipline, la détermination et le sérieux pour assurer à l’inter coalition Yaw - Wallu, une majorité écrasante à l’Assemblée nationale.



Barthélémy Dias a clôturé sa campagne électorale à travers une caravane qui a sillonné différentes localités de la capitale dakaroise. Il était accompagné du candidat et maire de Hann Bel Air, Babacar Mbengue entre autres responsables politiques de l’inter coalition.