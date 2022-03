Clôture de l’Expo Dubaï 2020 : Les membres de l’organisation du pavillon Sénégal, distingués.

Pendant six mois, ils ont été au service du Sénégal, c’est-à-dire, montrer et expliquer aux étrangers, ce dont regorge le pays de la Téranga. L’exposition universelle Dubaï 2020 tire ainsi à sa fin. Il faudrait alors faire le bilan en commençant par remercier les organisateurs au niveau du pavillon Sénégal, au premier chef, Ndiassé Ngom, le président du pavillon Sénégal.



Ce sont tous des fils du Sénégal, venus travailler à Dubaï, qui ont été coptés pour mener un travail semestriel qui a bien, selon la direction de l’Asepex, récolté des fruits visibles non seulement au niveau des effectifs qui ont visité le pavillon, mais aussi, du nombre des potentiels investisseurs prêts à travailler avec le Sénégal.



Le commissaire général du Sénégal à l’Expo Dubaï s’est réjoui des efforts de ces jeunes, les encourage et les invite à continuer à tenir haut le flambeau du Sénégal...