Clôture de l’Appel du Mahdi: le ministre Sidiki Kaba réitère l’appel au dialogue du PR

Le ministre de l’intérieur, Sidiki Kaba a délivré lors de la cérémonie de clôture de la 144ème édition de l’Appel, le message du Chef de l’Etat. Accompagné d’une forte délégation, l’autorité a indiqué des sollicitations du président de la République à travers des prières pour un Sénégal de paix et pour l’accomplissement de sa mission.



« Le président de la République m’a demandé de vous dire de prier pour lui, de prier pour le pays pour que la paix puisse demeurer », a déclaré Me Sidiki Kaba. Le ministre de l’intérieur a notamment développé sur le thème de la célébration de l’Appel axé sur « L'unité, socle de la stabilité sociale et politique ».



« L’unité est capitale car ça montre que le Sénégal est un et indivisible. C’est pourquoi le Chef de l’Etat a appelé au dialogue pour des solutions», a soutenu Me Sidiki Kaba selon qui la paix doit rėgner pour permettre au pays de poursuivre sa trajectoire de développement.



« Cet Appel du Mahdi s’inscrit dans ce contexte de reconstruire les comportements, d’inculquer des valeurs. », a souligné le ministre.







Le ministre de l’intérieur Me Sidiki Kaba a représenté l’Etat. Il est accompagné d'une forte délégation composée du ministre secrétaire général du gouvernement, Seydou Guèye, le ministre, auprès du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop, le Gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall, le Prefet de Dakar, Cherif Mouhamadou Blondin Ndiaye, le directeur général du Fongip, Abdoulaye Diouf Sarr, le député Ibrahima Baba Sall entre autres personnalités.