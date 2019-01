Clôture conférence annuelle des chirurgiens : Macky Sall promet 2 millions de dollars pour la construction d’un centre de formation.

Présidant, ce jeudi, la clôture de la 59e Conférence annuelle du Collège ouest-africain des chirurgiens, Macky Sall a promis de donner des instructions au gouvernement pour la mobilisation, dans un délai très raisonnable, de 2 millions de dollars afférents à la construction et à l’équipement d’un Centre de formation des chirurgiens.

Le chef de l’État vise ainsi à faire éviter le calvaire des « évacuations trop coûteuses pour des soins réalisables chez nous ». Ainsi, il donne au regroupement sous-régional, qui « porte le sceau de l’intégration », l’opportunité d’ériger ledit centre à l’Université Amadou Makhtar Mbow ou de l’implanter sur un site de son choix qui sera gracieusement libéré par l’Etat.

Macky Sall, qui souligne attacher du prix à l’accès à des soins de qualité, conformément aux finalités assignées à l’axe 2 du Pse, pour une meilleure « inclusion sociale », a mis le curseur sur trois défis, dont le premier est celui des ressources humaines. « Il ne peut y avoir de soins sans des chirurgiens qualifiés », dira-t-il. Les deux autres défis sont ceux du plateau médical et du coût.

Sous ce rapport, il a détaillé les bienfaits du Programme d’élargissement de la carte médicale financé à hauteur de 97 milliards F Cfa et ayant permis l’acquisition d’ambulances médicalisées, entre autres utilitaires. Ce, au profit de Touba, Kédougou, Kaffrine et Sédhiou.

Remerciant le privé pour le soutien qu’il apporte au gouvernement en la matière, le premier des Sénégalais a mis en relief la corrélation évidente entre le Programme d’élargissement de la carte médicale et des programmes comme le PUDC et le PUMA pour un meilleur accès aux structures de santé. Ce programme, qui plus est, rappelle le président Sall, a doté le Sénégal d’un laboratoire de diagnostic de dernière génération, de 3 accélérateurs de particules pour la radiothérapie et d’une unité mobile de radiographie.

« Mon ambition est de faire plus afin que notre plateau médical soit à hauteur de notre ambition d’émergence », proclamera le président de la République, qui a été décoré du titre de Grand Patron du Collège pour services rendus au secteur de la Santé.