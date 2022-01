Clôture campagne locales 2022 / Soham El Wardini appelle à la non-violence et promet un début de solution aux problèmes des marchands ambulants.

En ce dernier jour de campagne pour les élections locales du 23 janvier 2022, beaucoup de candidats rivalisent de présence avec la population. Et c’est surtout un moment important pour eux de convaincre les électeurs les plus indécis, et faire les derniers réglages avec les quartiers et villes. Selon Soham El Wardini, « le Sénégal est le pays de la Téranga ». Elle prône la non-violence et appelle ses militants à aller voter pour la coalition citoyenne Bunt-bi. Elle a promis aux ambulants de prendre en charge leurs soucis.