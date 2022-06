Clôture atelier sur le handicap et ses enjeux : les acteurs optimistes pour un avenir meilleur, une liste de recommandations adressées à l'autorité.

Après trois jours de débat et de réflexion sur les difficultés que rencontrent les personnes vivant avec un handicap, mais aussi et surtout sur des revendications à propos des lenteurs sur application de la loi d'orientation sociale en faveur des handicapés, de la budgétisation sensible aux handicaps, l’atelier est clôturé ce jeudi.



Quant aux acteurs en question, ils ont confié un sentiment d'optimisme par rapport aux point essentiels exposés au cours de cette rencontre, et les recommandations qui en sont sorties.



Sur ce, la problématique de l’appareillage est encore soulevée par Souleymane Diop, le Chef de division de l'intégration et de la protection sociale des personnes handicapées au niveau du Ministère de la santé et de l’action sociale.



Selon ce dernier, les personnes vivant avec un handicap rencontrent d'énormes difficultés à ce niveau, du fait de la cherté du matériel. Ils interpellent l'autorité pour qu’elle l'insère dans le programme couverture maladie universelle afin que ces appareils très sollicités soient accessible à tous.



À noter que cet atelier de mise à niveau des décideurs sur le handicap et ses enjeux, avait pour but de plaider en faveur des Perruques handicapées pour l’inclusion, l'égalité des chances et l'accessibilité, pour l'équité sociale...