Clôture Week-end social à Pékesse : Le ministre Ndèye Saly Diop accompagne les femmes des profondeurs du Kajoor

Le ministre de la femme et du genre, Ndèye Saly Diop Dieng a organisé un Week-end social à Pékesse (Tivaouane) où les populations ont bénéficié de deux journées de consultations gratuites. Elle a ainsi procédé à des visites de proximité dans les villages de Mbayène, Thilmakha, Ngagne Diouf, Mérina Ndakhar et Ngaye. Le ministre Ndèye Saly Diop a saisi l'occasion pour offrir des financements aux femmes; des moulins à mil et 20 jeux de maillots aux Asc. Elle a promis de réhabiliter une salle de classe en mauvais état de l'école élémentaire, Massamba Arame Diop et de doter les jeunes filles, d'un centre de couture et de coiffure.