Clôture Octobre Rose à Grand-Dakar : Après le dépistage de 618 femmes, Ndèye Saly Diop Dieng en enrôle 1000 dans la CMU.

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, a procédé ce samedi à la clôture des activités menées dans le cadre du mois, « Octobre Rose » qui marque une étape importante dans la lutte contre le cancer.



Ce samedi, des activités sociales ont été effectuées par son ministère à travers l’enrôlement de 1.000 femmes dans la couverture maladie universelle. Cet enrôlement va permettre non seulement à ces familles de faire des économies, mais aussi de pouvoir se soigner à moindre coût. S’en est suivi le financement de 3.000 femmes avec une enveloppe de 200 millions.



Consciente des activités génératrices de revenus dans lesquelles les femmes de Grand-Dakar sont impliquées, le ministre Ndeye Saly Diop Dieng a débloqué, dans le cadre de la fin de Octobre Rose, cette somme importante pour récompenser les efforts de ces femmes.



Un thermo-ablateur a été remis au centre de santé de Grand-Dakar qui est accessible et permet la destruction de cellules cancéreuses. C’est pourquoi, il est impératif de faire le dépistage pour détecter la maladie dès le début de son évolution. Au total, 618 femmes ont été dépistées ce samedi du cancer du sein et du col de l’utérus.



La ligue sénégalaise de lutte contre le Cancer a magnifié ce geste du ministère qui participe à soutenir la ligue dans sa mission d’éradication du cancer...