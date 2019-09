Climat : Protéger les côtes coûtera jusqu'à des centaines de milliards de dollars par an (ONU)

Construire des protections contre la montée des eaux pourrait réduire de 100 à 1 000 fois les risques d'inondations, à condition d'investir «des dizaines à des centaines de milliards de dollars par an», selon un rapport des experts climat de l'ONU publié ce mercredi.

Le rapport du Giec annonce aussi que le niveau des mers augmente actuellement 2,5 fois plus rapidement qu'au XXe siècle. Dans le même temps, ils annoncent que les cyclones deviendront encore plus puissants et que de nombreuses mégalopoles seront frappées par une météo extrême tous les ans en 2050.